США одобрили контракт с Индией на обслуживание вертолетов Apache на $198,2 млн

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по оказанию Индии услуг в сфере материально-технического обеспечения боевых вертолетов Apache AH-64E почти на $200 млн. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
Из него следует, что индийские власти запросили у США возможность приобрести услуги в сфере обслуживания указанных вертолетов, подготовки специалистов, а также помощь в материально-техническом обеспечении со стороны американских подрядчиков и техническую документацию. Общая сумма сделки составит $198,2 млн.
В заявлении утверждается, что сделка отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и не изменит баланс сил в регионе. Кроме того, в Госдепе исходят из того, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.