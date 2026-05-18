США одобрили контракт с Индией на обслуживание вертолетов Apache на $198,2 млн

В Госдепе заявили, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по оказанию Индии услуг в сфере материально-технического обеспечения боевых вертолетов Apache AH-64E почти на $200 млн. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Из него следует, что индийские власти запросили у США возможность приобрести услуги в сфере обслуживания указанных вертолетов, подготовки специалистов, а также помощь в материально-техническом обеспечении со стороны американских подрядчиков и техническую документацию. Общая сумма сделки составит $198,2 млн.

В заявлении утверждается, что сделка отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и не изменит баланс сил в регионе. Кроме того, в Госдепе исходят из того, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше