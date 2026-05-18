Sky: мэр Манчестера более популярен среди лейбористов, чем Стармер

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм пользуется большей популярностью среди членов правящей Лейбористской партии, нежели премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на опрос социологической компании YouGov.
Из исследования следует, что 47% лейбористов предпочитают видеть Бернэма во главе партии, в то время как 31% респондентов называют Стармера оптимальным вариантом. Бывшего главу Минздрава Великобритании Уэза Стритинга ходят видеть во главе Лейбористской партии лишь 4% опрошенных. В исследовании, которое проводилось в период с 14 по 18 мая, приняли участие 706 членов Лейбористской партии.
Процедура смены лидера Лейбористской партии может быть запущена в конце июня в том случае, если Бернэм выиграет довыборы в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента в избирательном округе Мейкерфилд на севере Англии. Считается, при таком сценарии Бернэм, обладающий весомой поддержкой депутатов фракции лейбористов, может попытаться бросить вызов лидерству Стармера.
Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьера.
На настоящий момент более 90 депутатов Палаты общин от Лейбористской партии открыто высказались за уход Стармера. 14 мая в отставку подал Стритинг. Он заявил, что сделал это, так как утратил доверие к Стармеру.
Для запуска процедуры смены лидера Лейбористской партии необходимо, чтобы один из лейбористских депутатов Палаты общин, заручившийся поддержкой 20% членов фракции (81 парламентарий на текущий момент), подал соответствующее заявление в письменной форме генеральному секретарю партии. После этого члены партии голосуют за предпочтительного кандидата. В случае избрания нового лидера правящей партии именно он автоматически станет главой правительства без необходимости проведения всеобщих выборов в стране.