Европа продолжит усиливать давление на РФ для начала переговоров по Украине. Об этом в понедельник, 18 мая, высказался ФРГ Фридрих Мерц.
— Мы усиливаем давление на Россию. Украина может рассчитывать на поддержку Европы. РФ должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и Соединенными Штатами, — заявил он на встрече с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.
14 мая немецкий лидер в ответ на предложение российского президента Владимира Путина по диалогу между Москвой и странами Евросоюза заявил, что европейцы сами решают, кто будет говорить от имени Европы.
10 мая во время ответа на вопросы журналистов Владимир Путин выразил мнение, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между ЕС и РФ. Он отметил, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес Москвы.
В свою очередь старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Артем Соколов высказался, что в данный момент на уровне евробюрократии в ЕС практически нет политиков, которые подходили бы на роль посредника в переговорах объединения с Россией.