Мерц: Европа усиливает давление на РФ, чтобы начать переговоры по Украине

10 мая во время ответа на вопросы журналистов Владимир Путин выразил мнение, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между ЕС и РФ. Он отметил, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес Москвы.