Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона-2025/26

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уйдёт с поста главного тренера клуба после 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой».
Об этом сообщает Daily Mail.
Встреча пройдёт 24 мая. На следующий день пройдёт парад на автобусе в честь вклада Гвардиолы в английский футбол. Не исключено, что специалист продолжит работу в клубе на другой должности, ведь его контракт истекает в 2027 году.
Напомним, что «Ман Сити» продолжает борьбу с «Арсеналом» за чемпионство АПЛ. «Горожане» отстают от лидеров на два очка.
Ранее сообщалось, что в Италии хотят видеть Гвардиолу тренером сборной.