Диетолог Кованова: зелёные бананы лучше насыщают организм

Диетолог-нутрициолог София Кованова заявила, что самыми полезными можно считать зелёные бананы, поскольку в них много резистентного крахмала.
«В норме есть два зелёных банана в день или один спелый. Бананы полезны для спортсменов, их едят даже на “сушке”, — цитирует специалиста aif.ru.
При этом Кованова предупредила, что бананы стоит есть с осторожностью при заболеваниях почек, ЖКТ, сахарном диабете, проблемах с желчным пузырём и варикозном расширении вен, а также при приёме ряда лекарств.
В свою очередь, гастроэнтеролог, врач-эксперт Екатерина Кашух рассказала URA.RU, что кефир содержит больше пробиотических единиц, чем традиционный йогурт, поскольку готовится на кефирных грибках.
«Йогурт более мягко, чем кефир, воздействует на пищеварительную систему и хорошо подходит для тех, кто впервые вводит кисломолочные продукты в рацион. А для более мощной пробиотической поддержки микробиома лучше выбирать кефир», — сообщила она.
Ранее агроэксперт Илья Березнюк пояснил, чего не должно быть в качественном мороженом.