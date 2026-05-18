«Импульс для дальнейшего развития отношений»: Владимир Путин отправляется в Китай с официальным визитом

19—20 мая Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Как сообщили в Кремле, поездка президента приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между странами, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Как отмечают эксперты, визит Владимира Путина в Китай не просто будет направлен на укрепление стратегического партнёрства двух стран, но и поспособствует созданию новой архитектуры евразийской экономики.
Президент РФ Владимир Путин 19—20 мая посетит Китай с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что российский лидер отправится в КНР по приглашению её председателя Си Цзиньпина.
«Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Москвы «самые серьёзные ожидания» от предстоящего визита Владимира Путина в Пекин.
По его словам, в состав российской делегации войдут «все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители государственных и частных компаний, которые работают в Китае».
Песков также обратил внимание на разноплановость отношений Москвы и Пекина, которые стороны называют «привилегированным, особенным стратегическим партнёрством».
«Помимо непосредственно части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования… и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях. И любой контакт очередной глав двух государств способствует новому, дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений», — отметил представитель Кремля.
Детали планов по предстоящим переговорам.
Как уточнил в беседе с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе предстоящего визита Москва и Пекин обсудят весь комплекс двусторонних отношений.
«Лидеры подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества», — заявил Ушаков.
По его словам, это будет программный 47-страничный документ, в котором определены «магистральные пути развития» всего комплекса двусторонних связей, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах.
«Также планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут ещё один… концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», — сообщил Ушаков.
Встречи российской делегации с представителями КНР пройдут в узком и расширенном составах. Отдельно российский президент обсудит с премьером Госсовета Китая Ли Цяном вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Как рассказал Юрий Ушаков, в целом ожидается подписание около 40 документов, которые направлены на углубление сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной и кинематографической областях, в сфере атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами. Планируется, что по итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин сделают заявление для СМИ.
С российской стороны в переговорах в узком составе примут участие все вице-премьеры, присутствующие в делегации, представители администрации президента, несколько федеральных министров и представителей крупного бизнеса.
«После переговоров в узком составе уже состоятся переговоры в расширенном составе. С нашей стороны будут участвовать 39 человек… Солидная делегация», — сообщил Ушаков.
Он уточнил, что Путина в ходе визита в Китай будут сопровождать пять вице-премьеров, восемь министров, главы ЦБ и ряда госкорпораций, руководители крупного бизнеса, главы нескольких регионов, медиагрупп и университетов.
Помощник президента подчеркнул, что внешнеполитические позиции России и Китая близки и во многом совпадают. «Многие позиции мы на 100% разделяем, то есть подходы просто-напросто идентичные», — сказал Ушаков.
Он также обратил внимание, что «тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации», поскольку она носит стабилизирующий характер.
«Рост взаимодействия двух стран».
Как отмечают эксперты, предстоящий визит Владимира Путина в Китай должен не просто укрепить российско-китайское стратегическое партнёрство, а создать новую архитектуру евразийской экономики на десятилетия вперёд.
«Учитывая юбилей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, обе стороны подойдут к переговорам с беспрецедентной практической повесткой. На фоне бессодержательной поездки Дональда Трампа в Пекин это будет выглядеть максимально впечатляюще», — предположил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
По его словам, одним из главных итогов переговоров на высшем уровне станет окончательная конкретизация проекта «Сила Сибири — 2» с выходом на подписание твёрдых коммерческих контрактов.
«Реализация этого проекта позволит России диверсифицировать поставки энергоносителей на мировые рынки. Для КНР стабильные поставки российского газа — это гарантия энергобезопасности в условиях турбулентности на морских маршрутах», — пояснил Фельдман.
Он также обозначил, что второй значимый проект — это развитие транспортного коридора «Север — Юг» с акцентом на его восточную ветку через Казахстан и Туркменистан.
«Ожидается подписание межправительственного соглашения о строительстве недостающего железнодорожного звена до Ирана с выходом на порты Персидского залива. Для России это будет означать обход всех западных санкционных барьеров и превращение её в ключевого логистического оператора между Китаем, Индией и Ближним Востоком», — подчеркнул Фельдман.
По его словам, третье направление сотрудничества, о котором будут активно говорить на предстоящих переговорах РФ и КНР, — финансовая интеграция сверх текущих расчётов в нацвалютах.
«Не исключено, что будут анонсированы конкретные шаги по подключению российского аналога SWIFT (СПФС) к китайской системе CIPS с созданием совместных клиринговых палат», — сказал Фельдман.
Как он отметил, ожидаются также важные решения в области развития станкостроения и производства микроэлектроники.
«Россия и Китай могут анонсировать создание двух промышленных кластеров в Казани и Шанхае по выпуску оборудования без использования западных лицензий. Таким образом, к 2027 году Москва и Пекин полностью освободятся от импортозависимости в данной сфере», — заявил Фельдман.
Как считает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, фундаментом сотрудничества РФ и КНР является экономика, поэтому на вопросах в этой сфере будет сделан основной упор.
«И здесь мы видим постоянно расширяющийся спектр взаимодействия, постоянное увеличение экспортно-импортных операций. Наиболее важными действительно будут договорённости по проекту “Сила Сибири — 2”. В условиях нынешнего мирового энергетического кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке значимость реализации этого проекта более чем высока», — отметил аналитик в разговоре с RT.
Шаповалов полагает, что будут обсуждаться и другие направления сотрудничества в энергетической сфере.
«Также нужно подчеркнуть, что для Китая с учётом сложной ситуации на Ближнем Востоке будет интересно обсудить с Россией интенсификацию товарообмена по линии Запад — Восток через континентальную территорию России», — сообщил эксперт.
Аналитики сходятся во мнении, что предстоящий визит Путина в Китай значительно укрепит связи двух стран и станет отправной точкой для множества новых двусторонних проектов.
«Визит президента России в Китай имеет большое значение. Нужно отметить, что на протяжении четверти века отношения двух стран имеют постоянную тенденцию к расширению, углублению сотрудничества. И это уникальный случай в современной мировой политике, когда столь длительный период взаимодействия не омрачён какими бы то ни было сложными конфликтными ситуациями. Напротив, наблюдается тенденция к росту взаимодействия двух стран», — заключил Шаповалов.