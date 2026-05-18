Начальника ТЦК на Украине будут судить за пытки мобилизованных

Главу районного ТЦК в Ивано-Франковской области и трёх его подчинённых будут судить за пытки мобилизованных граждан.
Об этом заявили в пресс-службе ГБР Украины.
«Следователи установили два факта пыток мобилизованных мужчин. Обвинительный акт направлен в суд», — отмечается в сообщении.
Так, в одном из эпизодов дела указано, что представители ТЦК избили мужчину, который отказался проходить флюорографию.
Фигурантов заключили под стражу без права внесения залога.
Ранее в Одессе местные граждане вступили в конфликт с военкомами и полицией, а также заблокировали авто, в котором был мобилизованный.
До этого сотрудник территориального центра комплектования скончался от ножевого ранения в шею.