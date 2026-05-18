Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальника ТЦК на Украине будут судить за пытки мобилизованных

Главу районного ТЦК в Ивано-Франковской области и трёх его подчинённых будут судить за пытки мобилизованных граждан.

Главу районного ТЦК в Ивано-Франковской области и трёх его подчинённых будут судить за пытки мобилизованных граждан.

Об этом заявили в пресс-службе ГБР Украины.

«Следователи установили два факта пыток мобилизованных мужчин. Обвинительный акт направлен в суд», — отмечается в сообщении.

Так, в одном из эпизодов дела указано, что представители ТЦК избили мужчину, который отказался проходить флюорографию.

Фигурантов заключили под стражу без права внесения залога.

Ранее в Одессе местные граждане вступили в конфликт с военкомами и полицией, а также заблокировали авто, в котором был мобилизованный.

До этого сотрудник территориального центра комплектования скончался от ножевого ранения в шею.