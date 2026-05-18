В ХМАО дело об избиении подростка в ТЦ направили в суд

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в хулиганстве после конфликта в торговом центре.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По версии следствия, конфликт произошёл в январе в одном из торговых центров города. Повод был малозначительным, при этом подростку причинили телесные повреждения.
Фигуранта установили и задержали сотрудники СК и полиции. На момент происшествия ему было 17 лет. Позднее суд отправил его под стражу, где он находится до сих пор.
Следователи собрали доказательную базу, после чего направили материалы в суд для рассмотрения.
