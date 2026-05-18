Мерц: Европа усилит давление на РФ, чтобы начать переговоры по Украине

Мерц заявил, что Европа продолжит усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым заявил, что европейские страны намерены усиливать давление на Россию с целью подтолкнуть её к началу переговоров по ситуации вокруг Украины.

Он подчеркнул, что Европа сохраняет устойчивую поддержку Киева и готова продолжать политическое и дипломатическое воздействие на Москву. По его словам, российская сторона должна учитывать усиливающееся давление и осознавать необходимость перехода к переговорному процессу.

Кроме того, Мерц отметил готовность Европы участвовать в возможных переговорах совместно с Украиной, Россией и США. Такой формат, по его мнению, может способствовать поиску компромиссов и созданию условий для снижения напряженности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры, направленные на урегулирование конфликта на Украине, в настоящий момент приостановлены. Москва выражает надежду на то, что американская сторона продолжит миротворческие шаги в этом направлении.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
