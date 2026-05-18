В Киеве объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.
Сирены звучали в городе 17 минут. Предупреждение об угрозе с воздуха также перестало действовать в Киевской области.
В красной зоне находятся Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
В новость внесены изменения (23:44 мск) — добавлена информация об отмене тревоги.
