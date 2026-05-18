В ассоциации «Росчайкофе» заявили, что кофе стал частью жизни российских мегаполисов

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что кофе обогнал чай по объёмам потребления в России как минимум ещё семь лет назад.
Об этом он сказал в беседе с НСН.
По словам эксперта, Россия долго считалась чайной страной, однако кофе активно вошёл в повседневную жизнь с 1990-х годов. На рубеже столетий стало ясно, что молодёжь всё чаще выбирает именно этот напиток.
«И сегодня представить жизнь крупного мегаполиса без людей, идущих на работу со стаканчиком кофе, практически невозможно», — сказал Чантурия.
Он добавил, что кофе стал восприниматься как часть современного образа жизни, тогда как чай чаще связывают с более возрастной аудиторией и здоровым образом жизни.
