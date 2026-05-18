Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ассоциации «Росчайкофе» заявили, что кофе стал частью жизни российских мегаполисов

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что кофе обогнал чай по объёмам потребления в России как минимум ещё семь лет назад.

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что кофе обогнал чай по объёмам потребления в России как минимум ещё семь лет назад.

Об этом он сказал в беседе с НСН.

По словам эксперта, Россия долго считалась чайной страной, однако кофе активно вошёл в повседневную жизнь с 1990-х годов. На рубеже столетий стало ясно, что молодёжь всё чаще выбирает именно этот напиток.

«И сегодня представить жизнь крупного мегаполиса без людей, идущих на работу со стаканчиком кофе, практически невозможно», — сказал Чантурия.

Он добавил, что кофе стал восприниматься как часть современного образа жизни, тогда как чай чаще связывают с более возрастной аудиторией и здоровым образом жизни.

Ранее россиянам раскрыли, какой кофе считается более полезным.