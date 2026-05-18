NBC 7: двое подозреваемых в стрельбе в Исламском центре в Сан-Диего мертвы

Двое подозреваемых в стрельбе в Исламском центре в Сан-Диего мертвы, сообщает местный телеканал NBC 7 со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным телеканала, представитель больницы Sharp Memorial в Сан-Диего заявил, что к ним поступают пострадавшие в результате стрельбы.
В полицейском управлении Сан-Диего подтвердили, что угроза в Исламском центре нейтрализована после информации о стрельбе.
