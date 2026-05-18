В UFC рассказали, с какой проблемой они могут столкнуться на турнире в Белом доме

Глава UFC Дана Уайт рассказал о проблеме с насекомыми во время ужина с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
«Там было столько мошек… Так что когда ты боец, подумай об осветительной решётке, о мощности света… Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе», — цитирует Уайта Home of Fight.
Турнир состоится 14 июня на газоне у Белого дома. В главном событии подерутся Илия Топурия и Джастин Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Арман Царукян будет страховать поединок Топурии и Гэтжи в Белом доме.