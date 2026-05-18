Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Курскую область

Женщина погибла в результате атаки украинской армии на село Марково Курской области.
Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Одна из женщин получила слишком тяжёлые ранения. К глубокой скорби, она скончалась. Ей было 68 лет», — написал глава региона.
Ещё два человека получили ранения.
Ранее в ЛНР украинский беспилотник атаковал рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Лисичанск — Северодонецк.
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше