Биолог Чумаков: тяжёлое начало Эболы ограничивает распространение вируса

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Пётр Чумаков заявил, что эпидемии вируса Эбола в России опасаться не стоит, поскольку инфекция требует специфических условий для передачи.
Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».
Эбола относится к крайне опасным геморрагическим лихорадкам: болезнь отличается высокой летальностью, а специфических средств лечения от неё нет.
«В Африке периодически бывают такие вспышки, смертельные и очень страшные. Летальность где-то превышает 50%, а иногда приближается к 90%. Никаких специфических средств лечения нет», — пояснил Чумаков.
При этом эксперт отметил, что особенности течения инфекции сдерживают её масштабное распространение. В отличие от некоторых других вирусов, Эбола быстро начинается в тяжёлой форме, поэтому заболевший, как правило, уже не может активно контактировать с большим числом людей.
Ранее сообщалось, что случаев заражения Эболой среди россиян в ДР Конго не зафиксировано.