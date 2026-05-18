Биолог Чумаков: тяжёлое начало Эболы ограничивает распространение вируса

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Пётр Чумаков заявил, что эпидемии вируса Эбола в России опасаться не стоит, поскольку инфекция требует специфических условий для передачи.

Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

Эбола относится к крайне опасным геморрагическим лихорадкам: болезнь отличается высокой летальностью, а специфических средств лечения от неё нет.

«В Африке периодически бывают такие вспышки, смертельные и очень страшные. Летальность где-то превышает 50%, а иногда приближается к 90%. Никаких специфических средств лечения нет», — пояснил Чумаков.

При этом эксперт отметил, что особенности течения инфекции сдерживают её масштабное распространение. В отличие от некоторых других вирусов, Эбола быстро начинается в тяжёлой форме, поэтому заболевший, как правило, уже не может активно контактировать с большим числом людей.

Ранее сообщалось, что случаев заражения Эболой среди россиян в ДР Конго не зафиксировано.