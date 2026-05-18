Обломки сбитого БПЛА попали в крышу девятиэтажного дома в Тверской области

В результате отражения атаки БПЛА в городе Удомля Тверской области обломки дрона попали в крышу девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королёв.
«В квартирах, по предварительным оценкам специалистов, разрушений нет. Эвакуация не потребовалась. Повреждено остекление у балконов четырёх квартир», — написал он в MAX.
Пострадавших нет.
Ранее в Минобороны России заявили, что за четыре часа средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над регионами страны.
