«Важно создать максимально комфортные условия»: в России откроют сеть бесплатных беговых центров для любителей спорта

В России продолжают активно развивать не только профессиональный, но и массовый спорт. Председатель ВФЛА Пётр Фрадков представил масштабный проект по созданию новой беговой инфраструктуры для регионов страны. В его рамках будут открыты многофункциональные круглогодичные центры с раздевалками, душевыми, залами для тренировок и со всем необходимым, чтобы сделать занятия бегом максимально удобными и комфортными. Особо подчёркивается, что люди смогут пользоваться этими центрами совершенно бесплатно.
В понедельник, 18 мая, в Москве представили масштабный проект по созданию беговой инфраструктуры в регионах России. Инициатива входит в Стратегию ВФЛА по развитию лёгкой атлетики до 2036 года.
По словам председателя организации Петра Фрадкова, в рамках проекта появятся быстровозводимые, многофункциональные и круглогодичные объекты. Внутри разместят раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления, камеры хранения, а также пространства для занятий с тренерами. На прилегающей территории оборудуют беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут‑зоны и площадки для отдыха.
Амбассадорами амбициозного проекта станут олимпийский чемпион, спортивный директор и член исполкома Всероссийской федерации лёгкой атлетики Юрий Борзаковский и экс‑капитан сборной России по футболу, участник ультрамарафонов и экстремальных забегов Алексей Смертин, недавно принявший участие в чемпионате страны по суточному бегу.
«Сегодня лёгкая атлетика в нашей стране один из самых массовых видов спорта. Ей занимаются 2,1 млн человек, в первую очередь бегом. Несмотря на международные запреты, наш вид спорта активно развивается. Но важно, чтобы его воспринимали не только с точки зрения высших достижений, но и чтобы он был доступен для всех. В этой связи очень важно создать максимально комфортные условия для занятий лёгкой атлетикой. В этом заключается суть проекта», — заявил Фрадков.
Председатель ВФЛА отметил, что в первую очередь инициатива затронет города с уже сформированными беговыми сообществами, где при этом остро не хватает спортивной инфраструктуры.
Первые бесплатные беговые центры появятся в 22 городах России — строительство семи из них уже началось. В список вошли Астрахань, Барнаул, Биробиджан, Владимир, Владикавказ, Вологда, Иркутск, Казань, Курган, Курск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Обнинск, Одинцово, Оренбург, Рязань, Санкт‑Петербург, Ставрополь, Тула, Улан‑Удэ, Элиста и Ярославль.
«Помимо физической инфраструктуры, будет создана единая цифровая платформа — мобильное приложение, где станут доступны различные сервисы. Это будет по‑настоящему массовое, большое движение, объединяющее любителей лёгкой атлетики», — добавил председатель ВФЛА.
Он подчеркнул, что главная цель проекта — сделать лёгкую атлетику по‑настоящему массовой и доступной для широкого круга россиян, обеспечив бесплатной инфраструктурой всех, кто хочет заниматься бегом.
«Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — отметил Фрадков.
Олимпийский чемпион и спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский также подчеркнул, что ключевая идея проекта — развитие массового спорта.
«Как уже сказал Пётр Михайлович, сейчас в России регулярно тренируются более 2 млн человек. Но на самом деле бегунов‑одиночек гораздо больше. В том числе благодаря таким проектам мы хотим втягивать, в хорошем смысле этого слова, в занятия не только профессионалов, но и детей, семьи. Ежегодно под эгидой ВФЛА в регионах проходит порядка 300 соревнований. Но людям нужен комфортный, удобный формат занятий рядом с домом, где были бы не только места для бега, но и инфраструктура — раздевалки, кафе, где можно пообщаться после тренировки», — сказал он.
Проект планируется реализовать при финансовой поддержке АНО «Евразия», которая существует на частные средства.
Экс‑капитан сборной России по футболу и наставник проекта Алексей Смертин запустит отдельное направление «Бег со смыслом» — серию открытых пробежек, к которым смогут присоединиться все желающие в разных городах России.
«Я поддерживаю проект и очень рад стать его частью, потому что мне близка философия: сделать бег частью повседневной жизни для как можно большего количества людей. И здесь речь не про самореализацию. Бег для меня сейчас имеет метафизический смысл. Это моя вторая карьера, пусть и любительская. Если я бегу — я живу», — сказал Смертин.