Кагановская и Некрасов поблагодарили Ришо за постановку программы

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, поблагодарили известного французского хореографа Бенуа Ришо за сотрудничество.

"Произвольный танец на сезон-2026/27 готов.

Огромное спасибо, Бенуа, за эту замечательную программу, нам было очень весело работать с тобой. Мы уже скучаем по тебе", — написали фигуристы.

В мае Ришо специально приезжал в Россию, чтобы поработать с местными спортсменами. Помимо Кагановской и Некрасова, он также поставил программы Александре Игнатовой (Трусовой), Камиле Валиевой и Евгению Семененко.

Ранее Ришо заявил, что Алексей Мишин и Евгений Семененко дважды приедут на его сбор.