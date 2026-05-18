Кагановская и Некрасов поблагодарили Ришо за постановку программы

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, поблагодарили известного французского хореографа Бенуа Ришо за сотрудничество.
"Произвольный танец на сезон-2026/27 готов.
Огромное спасибо, Бенуа, за эту замечательную программу, нам было очень весело работать с тобой. Мы уже скучаем по тебе", — написали фигуристы.
В мае Ришо специально приезжал в Россию, чтобы поработать с местными спортсменами. Помимо Кагановской и Некрасова, он также поставил программы Александре Игнатовой (Трусовой), Камиле Валиевой и Евгению Семененко.
Ранее Ришо заявил, что Алексей Мишин и Евгений Семененко дважды приедут на его сбор.