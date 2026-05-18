Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России разъяснил порядок расторжения брака за рубежом

Консульский департамент МИД РФ рассказал о процедуре развода за рубежом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Консульский департамент МИД РФ опубликовал разъяснения для россиян о порядке расторжения брака за рубежом.

«Если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и хотя бы один из супругов является гражданином Российской Федерации, обратиться по вопросу расторжения брака по взаимному согласию можно в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение», — сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.

Регистрация расторжения брака производится по истечении месяца после подачи такого заявления.

Расторгнуть брак при проживании за рубежом можно также через местные компетентные органы или суд, а впоследствии подтвердить в России факт расторжения, предъявив выданный за границей документ вместе с его переводом и нотариальным заверением, отмечают в МИД РФ.

Если гражданин России в результате развода восстанавливает добрачную фамилию, что зафиксировано в документе о разводе, ему следует обратиться в российское представительство для получения паспорта с актуальными данными.

«Напоминаем, что заграничный паспорт становится недействительным через шесть месяцев после смены фамилии (может быть оформлен в российском загранучреждении), а внутрироссийский — через 90 дней (получение возможно только в МВД России)», — подчеркивается в заявлении.