МИД России разъяснил порядок расторжения брака за рубежом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Консульский департамент МИД РФ опубликовал разъяснения для россиян о порядке расторжения брака за рубежом.
«Если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и хотя бы один из супругов является гражданином Российской Федерации, обратиться по вопросу расторжения брака по взаимному согласию можно в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение», — сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.
Регистрация расторжения брака производится по истечении месяца после подачи такого заявления.
Расторгнуть брак при проживании за рубежом можно также через местные компетентные органы или суд, а впоследствии подтвердить в России факт расторжения, предъявив выданный за границей документ вместе с его переводом и нотариальным заверением, отмечают в МИД РФ.
Если гражданин России в результате развода восстанавливает добрачную фамилию, что зафиксировано в документе о разводе, ему следует обратиться в российское представительство для получения паспорта с актуальными данными.
«Напоминаем, что заграничный паспорт становится недействительным через шесть месяцев после смены фамилии (может быть оформлен в российском загранучреждении), а внутрироссийский — через 90 дней (получение возможно только в МВД России)», — подчеркивается в заявлении.