США хотят, чтобы их военные могли остаться в Гренландии навсегда, пишут СМИ

WP: США хотят разрешить военным США остаться в Гренландии на неопределенный срок.

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты пытаются добиться разрешения для своих военных бессрочно размещаться в Гренландии, даже если остров получит независимость, утверждает газета Washington Post, ссылаясь на чиновников.

«Соединенные Штаты пытаются изменить давнее военное соглашение, чтобы гарантировать, что американские войска смогут оставаться в Гренландии на неопределенный срок, даже если Гренландия станет независимой», — пишет газета после интервью с американскими, датскими и гренландскими чиновниками.

Помимо этого, по информации издания, обсуждается вето США на любые значительные инвестиции в Гренландию, чтобы якобы исключить рост влияния предполагаемых противников Вашингтона в регионе. Этот пункт переговоров вызывает неодобрение и в Гренландии, и в Дании.

Более того, Вашингтон также заинтересован в добыче в Гренландии нефти, урана и критических минералов.

«Требования США настолько серьезны, что чиновники гренландии видят в них серьезное посягательство на их суверенитет. Несмотря на все разговоры в Дании и США о том, что будущее Гренландии зависит от жителей острова, гренландские чиновники заявили, что американские требования свяжут им руки на несколько поколений», — говорится в материале.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше