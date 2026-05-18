Учёный Лобанов: климат Ямала меняется из-за замедления Гольфстрима

Ведущий научный сотрудник лаборатории по изучению климатических изменений ТГУ доктор медицинских наук Андрей Лобанов заявил, что климатические изменения заметно влияют на здоровье жителей Ямала.
Об этом он рассказал в беседе с ИА «Север-Пресс».
По словам учёного, привычный перенос тепла и влаги из Атлантики меняется из-за охлаждения и замедления Гольфстрима. Вместо этого усиливается движение воздушных масс с севера на юг и в обратном направлении.
Ранее заместитель директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин в беседе с НСН заявил, что к долгосрочным прогнозам о глобальном потеплении нужно относиться осторожно.