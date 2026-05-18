Власти США признали, что ВС РФ обладают стратегической инициативой на Украине

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию, однако Москва, по его мнению, должна осознать необходимость переговоров. Мерца сообщил, что Украина и дальше может рассчитывать на неизменную поддержку европейских стран. При этом сам Евросоюз, как отметил канцлер, готов к диалогу за одним столом с Киевом, Москвой и Вашингтоном.