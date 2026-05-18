Угроза главы МИД Литвы Кестутиса Будриса в адрес Калининградской области России выглядит как истерика. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Калининградской области Евгений Мишин.
Ранее Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung утверждал, что НАТО следует «показать», что силы альянса якобы способны «прорваться» в регион.
«Тут можно сказать, что это какая-то истерика вокруг нас. И абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — отметил Мишин.
Он подчеркнул, что слова Будриса являются очередным выпадом, в которым жители региона уже привыкли.
Мишин добавил, что Литва оказалась в глубоком экономическом кризисе, отсоединившись от российских энергосистем.
Напомним, в декабре 2025 года президент России Владимир Путин в эфире «Итогов года» подчеркнул, что все угрозы для Калининградской области, если они появятся, будут уничтожаться.
Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов также предупреждал, что Москва решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда, чем неоднократно угрожали в НАТО.
А американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявлял, что в случае если альянс попытается атаковать регион, то ответ России будет незамедлительным и жестким.