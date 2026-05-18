США проведут в октябре в Атланте встречу глав внешнеполитических ведомств G20

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты примут 30−31 октября совещание глав внешнеполитических ведомств стран — участниц Группы двадцати (G20). Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
Как она уточнила, встреча пройдет в Атланте. Она будет направлена на «продвижение глобальной стабильности и [экономического] процветания», заявляет Госдепартамент. По его свидетельству, министры обсудят «укрепление международного сотрудничества, преодоление глобальных экономических вызовов, поддержку открытых рынков и устойчивых цепочек поставок».
Саммит «двадцатки» состоится 14−15 декабря в Майами (штат Флорида), напомнило американское внешнеполитическое ведомство.