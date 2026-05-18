В Черном море начались военно-морские учения с участием шести стран НАТО

В них участвуют Болгария, Канада, Португалия, Румыния, США и Турция.

БУХАРЕСТ, 18 мая. /ТАСС/. Военные моряки из шести стран НАТО принимают участие в международных учениях с автономными морскими беспилотниками Opex-26 (Operational Experimentation, оперативное тестирование), которые начались в Черном море. Об этом сообщил штаб ВМС Румынии.

Международные маневры, задача которых — испытания морских беспилотников, проходят в период 18−29 мая в военном порту Мангалия и в ряде районов Черного моря, указывается в сообщении.

В учениях участвуют Болгария, Канада, Португалия, Румыния, США и Турция, а также представители гражданских компаний-производителей морских беспилотников. С румынской стороны в учениях задействованы судно с водолазами «Григоре Антипа», тральщик «Капитан Константин Думитреску», а также гидрографические суда «Океан 1» и «Океан 2».

«В ходе учений будет отрабатываться применение надводных и подводных беспилотных систем, а также будут проводиться тактические маневры, направленные на укрепление взаимодействия между участниками», — указывается в сообщении штаба румынских ВМС.

