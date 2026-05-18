Барко отклонил предложение «Спартака» о продлении контракта

Московский «Спартак» и полузащитник Эсекьель Барко не могут договориться о пролонгировании соглашения.
По информации агента Тимура Лепсая, озвученной им в эфире «Коммент. Шоу», переговоры между сторонами застопорились.
«Последнее предложение, которое “Спартак” делал и улучшать не готов, — сторона игрока на него сказала “нет”, насколько я знаю. Думаю, зависит от денег», — отметил он.
В этом сезоне красно-белые финишировали на четвёртой позиции. Команда также сыграет в суперфинале Кубка России с «Краснодаром».
Всего Барко провёл за «Спартак» 72 матча, забил 22 гола и сделал 17 ассистов.
