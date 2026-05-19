Оппозиция в Армении призвала наблюдателей отреагировать на ситуацию в стране

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Оппозиционный блок «Армения» («Айастан») экс-президента Роберта Кочаряна (1998−2008) призвал послов зарубежных государств, аккредитованных в стране и международных наблюдателей отреагировать на нездоровую ситуацию, сложившуюся в республике перед предстоящими 7 июня парламентскими выборами.
В заявлении, распространенном политической силой, констатируется, что предвыборный период в Армении проходит в условиях неприемлемой напряженности во внутриполитической среде и явно вышел за рамки политической борьбы.
«Параллельно с набирающими обороты публичным отвержением гражданами действующего режима, находящийся у власти режим пытается заставить замолчать политических оппонентов, нейтрализовать свободу слова граждан, подавить свободу выражения мнений и углубить атмосферу страха и внутренней вражды в стране. Неконституционное и уголовно преследуемое поведение и инструменты, используемые углубляющимся авторитарным режимом, делают свободу и конкурентоспособность выборов невозможными», — считают в политической силе.
Как отмечается в заявлении, со стороны руководства правящей силы звучат публичные угрозы и призывы к репрессиям против населения, а также отдельных граждан и лидеров ведущих оппозиционных сил, с использованием ненормативной лексики, целенаправленных нападок, разжиганием ненависти, углублением атмосферы внутреннего раскола и враждебности, созданием атмосферы страха и запугивания. Добавляется, что 18 мая в прямом эфире премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с беспрецедентными угрозами в адрес трех главных политических оппонентов, а также рядовых граждан, сопровождавшимися призывами к мести и ненормативной бранью.
Вместе с тем, представители оппозиционной силы констатировали, что двойные стандарты и предвзятый подход международных организаций углубляют атмосферу безнаказанности в Армении, дискредитируют международные институты и ставят под сомнение коллективный интерес Запада к формированию в Армении правительства на основе подлинно демократических принципов. «Мы обращаемся к аккредитованным в Армении посольствам и международным организациям, осуществляющим наблюдательные миссии, ожидая адекватного отношения и оценки», — отметили в политической силе Кочаряна, добавив, что ожидают срочной встречи для обсуждения ситуации.
Выборы в Армении.
Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Для участия в них в ЦИК Армении заявки подали 19 политических сил. Согласно перечню, в выборах примут участие 17 партий и 2 партийных блока.
По данным Центризбиркома, в выборах примут участие в том числе партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном, а также два блока: «Армения» («Айастан») во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения» вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».