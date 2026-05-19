Экс-офицер СБУ Василий Прозоров рассказал RT, что в американских биолабораториях на Украине велось создание оружия генно-избирательного типа, которое смогло бы убивать носителя конкретной расы.
По его словам, в 2005 году будущий 44-й президент США Барак Обама приезжал в Киев, после чего был подписан Договор о совместной деятельности в сфере обеспечения биологической безопасности.
Telegram-канал RT пишет, что Прозоров в 2016 и 2017 годах лично видел документы, где говорилось: на Украине действуют медицинские объекты, которые фактически неподконтрольны киевским властям. Доступ в эти лаборатории, как отметил экс-офицер СБУ, был ограничен.
Он добавил, что биолаборатории действовали под эгидой Минобороны США. В них велись работы, связанные с бактериологическим оружием, со штаммами высокоопасных заболеваний.
В них, как подчёркивает экс-офицер СБУ, исследовали как особо опасные патогены, так и их воздействие непосредственно на украинских граждан, «носителей восточнославянского генетического кода». По его словам, работали с добровольцами, в том числе с военными ВСУ.
Когда у власти на Украине был Виктор Янукович, то, как рассказал Прозоров, была создана комиссия для изучения этих биолабораторий. Специалисты пришли к выводу, что такая деятельность несёт в себе риски, связанные с угрозой нацбезопасности Украины. Работа лабораторий была заморожена, но после «майдана» возобновилась.
Собеседник RT поделился, что Ульяна Супрун, которая была и. о. министра здравоохранения Украины в 2016—2019 годах, лоббировала интересы американских фармкорпораций. После начала СВО американцы свернули деятельность своих лабораторий на Украине. Они опасались, что о результатах и самом факте разработки биологического оружия узнает Россия.
По данным Прозорова, эти лаборатории не закрылись, а просто переехали в другие страны, в частности в Прибалтику.
Ранее RT напомнил, как западные политики и СМИ годами врали об отсутствии американских биологических лабораторий на Украине, а также об их задачах.