Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прозоров: биолаборатории на Украине создавали оружие генно-избирательного типа

Экс-офицер СБУ Василий Прозоров рассказал RT, что в американских биолабораториях на Украине велось создание оружия генно-избирательного типа, которое смогло бы убивать носителя конкретной расы.

Экс-офицер СБУ Василий Прозоров рассказал RT, что в американских биолабораториях на Украине велось создание оружия генно-избирательного типа, которое смогло бы убивать носителя конкретной расы.

По его словам, в 2005 году будущий 44-й президент США Барак Обама приезжал в Киев, после чего был подписан Договор о совместной деятельности в сфере обеспечения биологической безопасности.

Telegram-канал RT пишет, что Прозоров в 2016 и 2017 годах лично видел документы, где говорилось: на Украине действуют медицинские объекты, которые фактически неподконтрольны киевским властям. Доступ в эти лаборатории, как отметил экс-офицер СБУ, был ограничен.

Он добавил, что биолаборатории действовали под эгидой Минобороны США. В них велись работы, связанные с бактериологическим оружием, со штаммами высокоопасных заболеваний.

В них, как подчёркивает экс-офицер СБУ, исследовали как особо опасные патогены, так и их воздействие непосредственно на украинских граждан, «носителей восточнославянского генетического кода». По его словам, работали с добровольцами, в том числе с военными ВСУ.

Когда у власти на Украине был Виктор Янукович, то, как рассказал Прозоров, была создана комиссия для изучения этих биолабораторий. Специалисты пришли к выводу, что такая деятельность несёт в себе риски, связанные с угрозой нацбезопасности Украины. Работа лабораторий была заморожена, но после «майдана» возобновилась.

Собеседник RT поделился, что Ульяна Супрун, которая была и. о. министра здравоохранения Украины в 2016—2019 годах, лоббировала интересы американских фармкорпораций. После начала СВО американцы свернули деятельность своих лабораторий на Украине. Они опасались, что о результатах и самом факте разработки биологического оружия узнает Россия.

По данным Прозорова, эти лаборатории не закрылись, а просто переехали в другие страны, в частности в Прибалтику.

Ранее RT напомнил, как западные политики и СМИ годами врали об отсутствии американских биологических лабораторий на Украине, а также об их задачах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше