Автомобильная промышленность Германии столкнулась с проблемами в поставках чипов из-за санкционной политики ЕС.
Как отмечает Handelsblatt, в санкционные списки попала китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.
«Для автоиндустрии Германии поставка чипов снова становится более сложной задачей», — подчёркивается в публикации.
Авторы пишут, что Yangjie компенсировала дефицит поставок, который так и не восстановился.
Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал о причинах кризиса автопрома ФРГ.