Совладелец Смартбанка заочно приговорён к 19 годам за вывод 1,6 млрд рублей

Савёловский суд Москвы заочно приговорил совладельца Смартбанка Александра Галкина к 19 годам колонии строгого режима за вывод из России более 1,6 млрд рублей.
Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Галкин признан виновным в создании преступного сообщества и незаконных валютных операциях в особо крупном размере. Ему также назначен штраф в 1,5 млн рублей.
«Приговором суда Галкину назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима заочно, а также штраф 1,5 млн рублей», — сказала собеседница агентства.
Ранее фигурант был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Вместе с ним в преступное сообщество входили другой акционер Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилье, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
По данным следствия, соучастники помогали клиентам выводить деньги на счета иностранных банков, в том числе нерезидента — Moldindconbank. Так за рубеж было переведено более 1,6 млрд рублей.
Моралес-Эскомилье ранее дал показания на подельников и получил 16 лет колонии. Платон был заочно осуждён в Москве на 24 года. Плахотнюк после экстрадиции в Молдавию приговорён там к 19 годам тюрьмы за вывод $1 млрд из банковской системы.
Ранее статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что российские банки и финансовые организации в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот свыше 400 млрд рублей.