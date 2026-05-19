Путин отправляется в Китай с двухдневным визитом

При этом Ушаков сделал особый упор на том, что предстоящая поездка была согласована заранее и никак не увязана с только что завершившимся визитом в КНР президента США Дональда Трампа. «Мы обычно с китайцами согласуем заранее план проведения переговоров. Именно после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров — 20 мая», — пояснил представитель Кремля. Что касается американцев, то Ушаков напомнил, что изначально визит Трампа планировался на конец марта — начало апреля, но «потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он был перенесен на 13−15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин».