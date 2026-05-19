США обучили 394 военных ВСУ за квартал, включая пилотов F-16

В I квартале 2026 года Соединённые Штаты подготовили 394 украинских военнослужащих, в том числе пилотов F-16, на базе в Германии, согласно отчёту генерального инспектора операции «Атлантическая решимость» для конгресса.
Подготовка велась в рамках коалиции под руководством США, Дании и Нидерландов. Обучение проходило на полигоне Графенвер, где размещена Объединённая многонациональная группа по подготовке.
«Соединённые Штаты продолжили обучение украинских пилотов F-16 в соответствии с обязательствами, скоординированными Коалицией по развитию военно-воздушных мощностей, возглавляемой США совместно с Данией и Нидерландами», — говорится в отчёте.
Американские специалисты впервые организовали шестимесячный курс Iron Phoenix для экипажей БМП Bradley и БТР Stryker. Кроме того, проведено многоуровневое обучение обслуживанию гаубиц M777.
