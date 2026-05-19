США расследуют 56 случаев коррупции и хищения американского оружия на Украине

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Американские власти расследуют по меньшей мере 56 возможных случаев мошенничества и коррупции в связи с передаваемой Киеву финансовой помощью, а также передачей третьим сторонам поставляемых Украине вооружений. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и фактически ликвидированного американского Агентства по международному развитию. Этот отчет был передан на рассмотрение Конгресса.
Как следует из документа, по состоянию на 31 марта генеральные инспекторы и их партнеры «отчитались о 56 открытых и 13 завершенных расследованиях». Четыре дела переданы на рассмотрение Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры, еще одно дело передано «другому органу, занимающемуся расследованиями».
В документе также отмечается, что американские власти в сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, «обвиняемого на Украине в превышении должностных полномочий и подделке документов». Его имя в докладе не называется. Кроме того, в нем подчеркивается, что иммиграционные власти США задержали троих граждан Украины, которым на родине предъявлены уголовные обвинения, их имена в докладе также не раскрываются.