Россия выдала агреман новому послу Германии Клеменсу фон Гетце

Российская сторона выдала агреман новому послу Германии Клеменсу фон Гетце, он приступит к обязанностям ориентировочно в июле.
Об этом газете «Известия» сообщило посольство Германии в Москве.
«Господин фон Гетце вступит в должность посла в Москве, предположительно, в июле. Агреман российской стороны получен», — говорится в заявлении.
26 января Москва выдала Минску агреман на назначение Юрия Селивёрстова чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше