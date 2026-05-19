Маск обжалует решение суда по делу против руководителя OpenAI

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что намерен обжаловать решение окружного суда в Окленде (штат Калифорния), который отклонил его иск против руководителя OpenAI Сэма Альтмана.
«Я буду подавать апелляцию в апелляционный суд девятого округа, так как создание прецедента для разграбления благотворительных организаций разрушительно для благотворительности в Америке», — написал он в X.
В 2024 году Маск подал в суд на OpenAI, разработчика популярного чат-бота ChatGPT, обвинив руководство компании в том, что она, по его мнению, отказалась от своей изначальной миссии, согласно которой ее деятельность будет носить некоммерческий характер.