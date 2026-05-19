Россия выдала агреман новому послу Германии фон Гётце

Россия выдала агреман новому послу Германии Клеменсу фон Гётце, который должен приступить к исполнению своих обязанностей в Москве в июле. Об этом сообщили в германском диппредставительстве в Москве.
«Господин фон Гётце вступит в должность посла в Москве, предположительно, в июле. Агреман российской стороны получен», — цитируют дипломатическое ведомство «Известия».
Ожидается, что фон Гётце сменит действующего посла Александра Графа Ламбсдорфа и продолжит работу по поддержанию дипломатических контактов между Германией и Россией.
Ранее KP.RU сообщал, что Ламбсдорф был вызван в МИД России, где ему планировали объявить об ответных мерах в связи с преследованием российских журналистов.
Это произошло после того, как полиция ФРГ пришла в квартиру главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери.