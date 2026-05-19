Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия выдала агреман новому послу Германии фон Гётце

Новый посол Германии приступит к работе в России в июле.

Источник: Комсомольская правда

Россия выдала агреман новому послу Германии Клеменсу фон Гётце, который должен приступить к исполнению своих обязанностей в Москве в июле. Об этом сообщили в германском диппредставительстве в Москве.

«Господин фон Гётце вступит в должность посла в Москве, предположительно, в июле. Агреман российской стороны получен», — цитируют дипломатическое ведомство «Известия».

Ожидается, что фон Гётце сменит действующего посла Александра Графа Ламбсдорфа и продолжит работу по поддержанию дипломатических контактов между Германией и Россией.

Ранее KP.RU сообщал, что Ламбсдорф был вызван в МИД России, где ему планировали объявить об ответных мерах в связи с преследованием российских журналистов.

Это произошло после того, как полиция ФРГ пришла в квартиру главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери.