Путин отправляется с двухдневным визитом в Китай

Президент России Владимир Путин во вторник посетит Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка осуществляется по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Источник: РИА "Новости"

В Кремле отметили, что программа визита предусматривает насыщенный график, а состав российской делегации будет весьма представительным. Стороны намерены подписать около 40 документов, включая межгосударственные и коммерческие соглашения. Как сообщается, речь идет об углублении взаимодействия двух стран в области промышленности, транспорта, атомной энергетики и гуманитарной сферы.

Главы России и Китая обсудят полный спектр двусторонних отношений, в том числе наиболее чувствительные темы. Кроме того, запланирован обмен мнениями по международным и региональным вопросам. Ожидается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин уделят отдельное внимание сотрудничеству в сфере углеводородов, а также вопросам, связанным с проектом газопровода «Сила Сибири-2».

Нынешний визит российского лидера в Китай приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который является основополагающим для двусторонних связей. Данный документ был подписан 16 июля 2001 года в Москве.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше