Путин отправляется с двухдневным визитом в Китай

Главы России и Китая обсудят полный спектр двусторонних отношений, в том числе наиболее чувствительные темы. Кроме того, запланирован обмен мнениями по международным и региональным вопросам. Ожидается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин уделят отдельное внимание сотрудничеству в сфере углеводородов, а также вопросам, связанным с проектом газопровода «Сила Сибири-2».