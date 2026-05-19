Путин отправляется с двухдневным визитом в Китай

В Кремле отметили, что программа визита предусматривает насыщенный график, а состав российской делегации будет весьма представительным. Стороны намерены подписать около 40 документов, включая межгосударственные и коммерческие соглашения. Как сообщается, речь идет об углублении взаимодействия двух стран в области промышленности, транспорта, атомной энергетики и гуманитарной сферы.
Главы России и Китая обсудят полный спектр двусторонних отношений, в том числе наиболее чувствительные темы. Кроме того, запланирован обмен мнениями по международным и региональным вопросам. Ожидается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин уделят отдельное внимание сотрудничеству в сфере углеводородов, а также вопросам, связанным с проектом газопровода «Сила Сибири-2».
Нынешний визит российского лидера в Китай приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который является основополагающим для двусторонних связей. Данный документ был подписан 16 июля 2001 года в Москве.