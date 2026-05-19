Киевский режим столкнулся с сокращением числа призывников, трудностями в обучении войск и сохраняет критическую зависимость от Запада, говорится в докладе генинспектора Пентагона для конгресса США.
Украинская сторона испытывает нехватку личного состава, авиационной поддержки и способности к прорыву.
«Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада», — говорится в докладе.
В Пентагоне прямо указали на решающее значение сложившейся ситуации для хода боевых действий.
«Это критически важное преимущество для Москвы», — констатировал генинспектор.