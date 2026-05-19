Организация Объединённых Наций отказывает в аккредитации очевидцам преступлений киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Об этом Мирошник рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, документы неправительственных и волонтёрских организаций, располагающих информацией о преступлениях, годами не получают движения в структурах ООН.
«Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию», — сказал он.
При этом украинская сторона, как подчеркнул посол, имеет десятки таких организаций, которым «зажигается зелёный свет».
«Они дают им возможность присутствовать на международных площадках», — заключил посол.
Ранее Мирошник заявил, что украинские военнослужащие пытают российских военнопленных жестокими методами времён афганской и иракской кампаний.