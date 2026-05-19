Ни мира, ни войны: как развивается конфликт между США и Ираном

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми ударами, если он не предложит на переговорах более выгодные условия сделки. По словам президента США Дональда Трампа, у Ирана «время на исходе». В свою очередь, представители исламской республики заявили, что все американские базы в южной части Персидского залива могут быть выведены из строя. На этом фоне мировой энергокризис вступает в новую фазу, пишут западные СМИ. Журналисты не исключают, что цена за баррель нефти марки Brent может достичь $180. Аналитики считают, что Белый дом оказался в патовой ситуации и не знает, как завершить конфликт с Ираном без потери лица.