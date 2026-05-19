Ни мира, ни войны: как развивается конфликт между США и Ираном

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми ударами, если он не предложит на переговорах более выгодные условия сделки. По словам президента США Дональда Трампа, у Ирана «время на исходе». В свою очередь, представители исламской республики заявили, что все американские базы в южной части Персидского залива могут быть выведены из строя. На этом фоне мировой энергокризис вступает в новую фазу, пишут западные СМИ. Журналисты не исключают, что цена за баррель нефти марки Brent может достичь $180. Аналитики считают, что Белый дом оказался в патовой ситуации и не знает, как завершить конфликт с Ираном без потери лица.
Президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану.
В разговоре с Axios глава Белого дома заявил, что для исламской республики «время на исходе». По его словам, если Тегеран не предложит более выгодные условия сделки, то «удары по ним будут гораздо сильнее» прежних.
По данным CNN, Пентагон уже подготовил несколько планов нового нападения на Иран на случай, если поступит соответствующая команда из Белого дома. Как утверждается, в список целей вошли, в частности, объекты энергетики и инфраструктуры.
Как ожидается, 19 мая Трамп проведёт встречу с представителями команды по национальной безопасности для обсуждения этого вопроса.
В свою очередь, представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари пригрозил вывести из строя все базы США в южной части Персидского залива. Он добавил, что за сутки ВМС КСИР не пропустили ни одно судно через Ормузский пролив.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал ближневосточные страны извлечь уроки из последних событий, подчеркнув, что присутствие США в регионе представляет серьёзную угрозу развитию и экономическому благополучию. Он также осудил предоставление государствами региона своей территории «в распоряжение агрессоров».
Обмен новыми угрозами между США и Ираном произошёл на фоне тупика в переговорах. Как передаёт агентство Fars, на прошлой неделе Вашингтон направил Тегерану ответное предложение по мирному урегулированию.
В нём Белый дом перечислил ряд условий для заключения сделки. США, в частности, отказываются от выплат репараций и требуют вывоза из Ирана на свою территорию 400 кг урана. Кроме того, американская сторона заявила об отсутствии планов по разморозке даже четверти заблокированных иранских активов, а остановку боевых действий Вашингтон обусловил результатами переговоров.
Эти требования противоречат предложениям Ирана, предусматривающим полное прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие всех санкций, разблокировку замороженных иранских активов, выплату компенсаций за ущерб и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
На пороге рецессии.
В условиях патовой ситуации вокруг Ирана продолжает усугубляться энергетический кризис, пишет Financial Times. По информации издания, уже около 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своей экономики. Таким образом на фоне прогнозов трейдеров они готовятся к тому, что цены на нефть могут снова резко вырасти, если не удастся разблокировать поставки топлива через Ормузский пролив.
Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл в комментарии FT не исключил, что цена за баррель нефти Brent может достичь $180. По мнению эксперта, такой скачок приведёт к резкому росту инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран.
Спрос на кондиционирование и туристические поездки в начале лета в северном полушарии создаст дополнительную нагрузку на энергетический сектор, в то время как мировые запасы топлива и так сокращаются рекордными темпами, пишет FT.
В ЕС считают спад в мировой экономике вероятным развитием событий. Если конфликт на Ближнем Востоке «не закончится в ближайшие недели и Ормузский пролив не будет вновь открыт, боюсь, нам может грозить мировая рецессия», отметил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас.
О тревожных настроениях на финансовых рынках свидетельствует и повышение ставок по 30-летним казначейским облигациям США до максимальных значений с 2007 года. Это связано с резким ростом цен на энергоносители и ожиданием роста инфляции — инвесторы вынуждены требовать большей компенсации за долгосрочные инфляционные риски.
Геополитический цугцванг.
Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT констатировал, что переговорный процесс зашёл в тупик и сейчас Трамп находится в том же самом положении, что и во время начала перемирия. При этом какой-то выигрышной стратегии у США по-прежнему нет.
«Трамп может решить договариваться на реалистичных условиях, принимая многие, если не все, условия Ирана, но это будет означать де-факто признание своего поражения. К этому он не готов. Альтернатива — продолжать морскую блокаду, но не доводить ситуацию до горячей фазы. То есть это затяжная ситуация по принципу “ни мира, ни войны”, — рассуждает специалист.
По его словам, такая неопределённость сильно бьёт по мировой экономике и не может растягиваться на неопределённый срок. В то же время возможная новая атака на Иран связана с большими рисками для Белого дома и не гарантирует успеха.
«Если США снова ограниченно ударят по территории Ирана, то крайне маловероятно, что это сделает его более сговорчивым, раз уж в течение двух месяцев не удалось ни к чему прийти. Если же Трамп попытается резко поднять градус эскалации и устроить наземную высадку, то это может привести к большим потерям среди американских военных, что обрушит его рейтинги», — утверждает Дудаков.
Кроме того, как подчеркнул аналитик, серьёзное давление на Трампа оказывают внутриполитические факторы, в том числе приближающиеся выборы в конгресс.
«Рейтинги Белого дома и Республиканской партии падают. Цены на топливо остаются высокими, инфляция в апреле подскочила почти до 4% в долларовой зоне. Это для США большие показатели. В шахматах такую ситуацию называют цугцванг, то есть любой ход Трампа только ухудшает его положение», — констатировал Малек Дудаков.
В свою очередь, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин считает, что США всё же проявят благоразумие и постараются снизить риски для мировой экономики. Аналитик предположил, что для выхода из иранского кризиса Трамп может попытаться сместить фокус внимания на другой вопрос.
«Вполне возможно, что Белый дом выдумает какой-то способ отвлечь мировую общественность от этого конфликта. Возможно, он объявит о своей победе и переключит внимание на Кубу. Сейчас Трамп очень активно занялся этой страной, много о ней упоминает в своих выступлениях», — резюмировал собеседник RT.