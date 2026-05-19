Пентагон: ВСУ столкнулись с критической нехваткой боеприпасов и дронов

В I квартале 2026 года украинские войска испытывали острую нехватку снарядов и беспилотников, что серьёзно снизило их боевые возможности.
Об этом сообщается в отчёте генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для конгресса США.
Как следует из документа, критический дефицит боеприпасов и БПЛА, а также комплектующих к ним привёл к деградации возможностей ВСУ.
«Украина продолжает сталкиваться с критическим дефицитом боеприпасов и нехваткой беспилотных летательных аппаратов и компонентов к ним… ВСУ столкнулись с деградацией возможностей», — говорится в отчёте.
Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.Читать дальше