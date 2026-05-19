"Истерика вокруг нас": в Калининграде ответили на призывы Литвы к НАТО

В калининградском ЗС назвали истерикой призыв МИД Литвы атаковать город.

Источник: Комсомольская правда

Заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса с призывом к НАТО напасть на Калининград является истерикой. Об этом сообщил зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку заксобрания региона Евгений Мишин.

«Тут можно сказать, что это какая-то истерика вокруг нас. И абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — сказал он в интервью ТАСС.

Мишин добавил, что подобные заявления становятся все более частыми и сопровождаются попытками перейти от риторики к действиям. По его словам, Калининградская область находится под надежной защитой.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия никогда не позволит посягнуть на Калининградскую область или Балтийское море. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что на подобную провокацию последует незамедлительный ответ.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше