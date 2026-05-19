"Истерика вокруг нас": в Калининграде ответили на призывы Литвы к НАТО

«Тут можно сказать, что это какая-то истерика вокруг нас. И абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — сказал он в интервью ТАСС.
Мишин добавил, что подобные заявления становятся все более частыми и сопровождаются попытками перейти от риторики к действиям. По его словам, Калининградская область находится под надежной защитой.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия никогда не позволит посягнуть на Калининградскую область или Балтийское море. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что на подобную провокацию последует незамедлительный ответ.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.