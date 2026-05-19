Полиция Сан-Диего: три человека убиты в исламском центре, нападавшие мертвы

Три человека погибли в результате стрельбы в исламском центре в Сан-Диего, двое нападавших ликвидированы.

Об этом сообщил глава полиции города Скотт Уол на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале полиции.

По его словам, всего в рамках происшествия погибли пять человек. Среди трёх жертв в исламском центре — охранник.

Подозреваемые, по предварительным данным, покончили с собой. Предположительно, это юноши 17 и 19 лет.

«Двое подозреваемых погибли. Три жертвы в исламском центре, все трое — взрослые. Всего погибли пять человек в рамках этого происшествия», — заявил Уол.

Шеф полиции также отметил, что правоохранители рассматривают случившееся как преступление на почве ненависти, пока не будет доказано обратное.

Ранее сообщалось о стрельбе в Исламском центре в Сан-Диего.