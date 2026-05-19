Минздрав Ирана рассказал о состоянии Хаменеи

Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур 18 мая заявил, что травмы верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, полученные в результате бомбардировки США и Израиля в марте, не привели к изменениям его внешности.

Источник: Reuters

«Эти ранения не были настолько серьезными, чтобы он был убит или ему ампутировали конечность, как мученически погибшему имаму. Некоторые из наших коллег решили наложить несколько швов на рану, так как она была на ноге, и требовалось два-три шва», — приводит его слова агентство IRNA.

Как сообщил 9 мая руководитель протокольной службы офиса Хаменеи Мазахер Хосейни, верховный лидер Ирана, пострадавший в ходе ударов США и Израиля, идет на поправку. Он уточнил, что ранения Хаменеи были вызваны попаданием под взрывную волну и последующим падением. По его словам, у верховного лидера сохранилась лишь небольшая травма колена и спины, его состояние оценивается как хорошее.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
