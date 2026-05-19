Пентагон обвинил Зеленского в срыве переговоров

«Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», — указывается в докладе аудитора военного ведомства, направленном в конгресс.
В Пентагоне констатировали, что контакты на высшем уровне не привели к подписанию мирного договора. Как пояснили в ведомстве, переговоры оказались в тупике из-за разногласий по территориям и вопросам гарантий безопасности.
Согласно докладу, на Украине сокращается число призывников, а подготовка боевиков ВСУ находится на низком уровне. В Пентагоне отметили, что данные факторы являются значительными преимуществами России. Украинская армия, по информации ведомства, столкнулась с «деградацией возможностей» вследствие острой нехватки боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.
Генеральный инспектор также обратил внимание, что конгресс США с апреля 2024 года не утверждал новые пакеты дополнительного финансирования для Украины, переложив основное материальное бремя на европейских союзников.