В Пентагоне заявили о стратегическом превосходстве России над ВСУ

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над вооруженными силами Украины (ВСУ), говорится в новом докладе специального генерального инспектора Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости.
В Пентагоне подчеркнули, что украинские войска испытывают проблемы с наличным составом. Кроме того, отмечаются перебои поставок вооружений и военного оборудования Украине.
Все эти проблемы мешают ВСУ проводить крупномасштабные операции, а также занимать и удерживать территории, говорится в докладе.
