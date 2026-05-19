США расследуют 56 дел о коррупции и хищении оружия на Украине

Ранее Life.ru писал, что в докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и USAID говорится о том, что украинские удары по России являются беспорядочными и недостаточно эффективными для влияния на ход военных действий. Атаки Украины не образуют единой кампании и не сосредоточены на объектах, от которых напрямую зависит проведение операций.