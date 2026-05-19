Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков заявил, что Бессента не пустили на мероприятие в КНР без бейджа

Пушков: самоуверенного Бессента не пустили на мероприятие в КНР без бейджа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главу минфина США Скотта Бессента не пустили на мероприятие в КНР без аккредитационного бейджа, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США Скотта Бессента, убежденного в том, что может диктовать условия всему миру, не пустив его на мероприятие в рамках визита Трампа без аккредитационного бэджа. Бессент — не Бессент, ничего не знаем, покажи бэдж», — написал Пушков в Telegram-канале.

По его словам, американский министр так и стоял в дверях, пока помощники не принесли бэйдж из гостиницы.

Американский президент Дональд Трамп с делегацией 13−15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше