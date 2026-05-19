Пушков заявил, что Бессента не пустили на мероприятие в КНР без бейджа

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главу минфина США Скотта Бессента не пустили на мероприятие в КНР без аккредитационного бейджа, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
«Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США Скотта Бессента, убежденного в том, что может диктовать условия всему миру, не пустив его на мероприятие в рамках визита Трампа без аккредитационного бэджа. Бессент — не Бессент, ничего не знаем, покажи бэдж», — написал Пушков в Telegram-канале.
По его словам, американский министр так и стоял в дверях, пока помощники не принесли бэйдж из гостиницы.
Американский президент Дональд Трамп с делегацией 13−15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.