Мирошник заявил о причастности Еврокомиссии к делу Андрея Ермака

«Это более чем двойные стандарты, и, по сути дела, Еврокомиссия демонстрирует причастность к манипуляциям в Киеве, потому что стремится откровенно выгораживать своего выкормыша. Ни для кого не секрет, что эта пирамида, исходя уже из вновь полученных данных, замыкалась на ближайшее окружение президента и, скорее всего, возглавлялась самим президентом, который имел прямые взаимоотношения с Еврокомиссией. И ЕК ратовала за выделение колоссальных сумм, которые направлялись в эту “коррупционную мойку”, — сказал Мирошник.