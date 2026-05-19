ПВО сбила БПЛА, летевший на Москву

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своем канале на платформе «Макс».
